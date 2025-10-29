ソフトバンクが1点差で阪神を下す

先発投手：ソフトバンクは大津亮介が5回0失点の好投（3安打3奪三振）、阪神の髙橋遥人は4回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ソフトバンクが1点を追加 5回表：ソフトバンクが1点を追加 6回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの山川穂高が1本塁打の活躍。

