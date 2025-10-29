大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨み、延長18回までもつれた死闘を6-5で勝利した。この結果を受け、両チームとともに注目を集めた人物がいるという。カナダメディア『トロントサン』が報じた。

注目が集まっているのは、試合前にアメリカ国歌斉唱を行った歌手のブラッド・ペイズリー氏。熱狂的なドジャースファンとして知られ、同チームが出場したWSでは過去にも何度か国歌斉唱の大役を担っている。

そのベイズリー氏について、同メディアは「カントリーミュージックのスターは今、かなり奇妙な名声を得ている。ワールドシリーズ史上最も長い2試合の前で国歌を歌ったのだ。彼は月曜夜の第3戦（延長18回）前に米国国歌を熱唱したが、2018年のドジャース対ボストン・レッドソックス戦（同）前にも同様の役割を担った」と言及。

続けて、「さらに興味深いことに、彼は過去にドジャースが延長戦に突入したWS4試合で国歌を歌っている。ドジャースの大ファンであり、『ウイスキー・ララバイ』のヒットメーカーである彼は、2017年の第2戦（延長11回）と2024年の第1戦（延長10回）の前にも演奏している」と指摘している。

【関連記事】

【了】