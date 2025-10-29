リヴァプールに所属するイタリア代表FWフェデリコ・キエーザが、現在のチーム状態や自身のコンディションについて言及した。28日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

昨夏の移籍市場閉幕直前にユヴェントスからリヴァプールへ電撃移籍したキエーザ。アルネ・スロット監督の信頼を掴みきれず、公式戦14試合2ゴール2アシストという成績に終わった昨シーズンを経て迎えた在籍2年目。当初発表されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズの登録メンバーから外れる（その後追加登録）など、依然として序列は高くないが、ここまで9試合・合計245分間の出場で2ゴール3アシストをマークするなど結果を残している。

チームは圧倒的な強さでプレミアリーグを制覇したものの、キエーザ個人としては不本意な結果に終わった昨シーズン。自らの口でも「昨年はコンディションが十分ではなかったし、精神的にも準備ができていなかった。他の選手たちについていくことができなかったので、（出場時間の短さは）まったく問題ではなかったよ」と明かしている。

しかし、在籍2年目を迎えキエーザの心境には大きな変化があるようだ。28歳のアタッカーは「今年がチームは始まるとすぐに肉体的にも精神的にも良くなったと感じた」と前置きしつつ、次のように言葉をつつけた。

「出場機会は増えたけど、レベルアップするためにはもっと多くプレーする必要がある。EUROで優勝した時にはたくさんプレーしていたからね。今の僕は違う選手だ。でも、自分の方向性には満足しているし、スピードは少し落ちたけれど、多くのプレー面で成長できたことも嬉しく思うよ。今の自分のプレーには満足している。チームが勝てない状況は不満だが、個人的にはチームやファンのために多くのものを捧げていると思う。このまま続けていきたい」

自身のコンディションやここまでのプレーに手応えを掴んでいることを明かしたキエーザ。将来については「もちろんここに残りたいし、リヴァプールのためにまた勝ちたいんだ」と語っている。