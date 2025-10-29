コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスはクラブ・レオンを退団することになるようだ。28日、スペイン紙『アス』が伝えている。

現在34歳のJ・ロドリゲスはかつてポルトやモナコ、バイエルンなどで活躍し、2014年夏から約6年間在籍したレアル・マドリードでは公式戦通算125試合で37ゴール42アシストをマーク。その後はエヴァートンやカタールのアル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノを渡り歩き、今年1月にはメキシコの名門クラブ・レオンに加入した。

メキシコの地でもお馴染みの「10番」を背負い、ここまで公式戦32試合出場5ゴール8アシストという成績を残しているJ・ロドリゲス。クラブとの現行契約は12月末までとなっているが、現時点で契約延長は検討されておらず、残り2試合となったリーガMXアペルトゥーラ（前期シーズン）の閉幕をもって退団することが濃厚だという。現地時間11月8日に行われるプエブラFCとのホーム戦がJ・ロドリゲスのクラブ・レオンでのラストマッチとなる見込みだ。

クラブ・レオンは今シーズンのリーガMXアペルトゥーラで18チーム中17位に低迷。成績不振がJ・ロドリゲスの去就判断に影響も及ぼしているものと見られており、クラブも同選手抜きでクラウスーラ（後期ステージ）を戦うべく準備を進めているようだ。『アス』は退団が選手とクラブ双方に執って現時点での最善の選択肢であると報じている。

近年は短期間での退団を繰り返し、世界各国のクラブを転々としているJ・ロドリゲス。FIFAワールドカップ26を来夏に控える中、コロンビアが誇る司令塔の新たな活躍の場はどこになるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。