ベランダ発電がもっと楽しく！「電気を作る」と「使う」が一目でわかる！

外部電源不要の手軽さ、積算電力保存の高機能、米TI製ICの信頼性を実現！

当社30周年、環境NPO法人エコロジーオンライン25周年記念コラボモデル

2025年10月31日

株式会社システムトークス（東京都中央区、代表取締役 板坂太郎）は、人気の高まっているベランダ発電ユーザーから「作った電気と使った電気を同時に見たい」という要望を受け、2チャネル同時測定可能な電力計「SM-DMDCST」を新発売します。従来、多チャネルの電力計は大型で数十万円以上の高額製品ばかりでしたが、本製品は手のひらサイズ、外部電源不要で簡単に設置でき、データ保存機能や米TI製の高精度センサーを搭載しながら、一般家庭でも購入しやすい7,980円という価格を実現しました。

本製品は、当社創業30周年と環境NPO法人エコロジーオンラインの設立25周年を記念したコラボ製品です。

株式会社システムトークスは1995年の創業以来30年間、コンピュータ関連からエネルギー関連製品まで幅広い製品を、自社設計開発により生み出して発売してまいりました。

数あるヒット製品の中でも、環境NPO法人エコロジーオンラインと協働した「ナノ発電所」は簡単さとコンパクトさからベランダ発電の草分け的存在となりました。エコロジーオンラインはさらにDIYできる「じぶん発電所」も展開しており、本製品はこのユーザー様からの要望をきっかけに作られました。

従来の電力計では太陽光発電ソーラーパネルの発電量しか把握できませんでしたが、バッテリーからどれくらい電気を使っているのかも知りたいという要望があり、2系統（チャネル）に対応した電力計を開発しました。しかもデータが積算され保存されますので、累計発電量や使用量を見ることができ、継続していく楽しみにつながります。

手のひらサイズで電源コンセントも不要なため簡単に設置でき、屋外での発電量計測にも活用できます。

性能面では、センサーに米TI社のICを採用するなど信頼性を高め、データ保存機能内蔵という高機能でありながら、ベランダ発電のユーザー様が手軽に購入できるように、7,980円（税込）という低価格で販売することにしました。

【販売開始と流通チャネル】

本製品は10月31日に発売開始、11月中旬より出荷開始予定です。ネット販売、Amazon、ヨドバシカメラなどの量販店でお求めいただけます。

【製品情報】

型番：SM-DMDCST

JAN：4515345142163

希望小売価格：7,980円（税込）

特徴

2つの電源ラインを同時にモニタリング！積算メモリ保存機能！

電圧（V）、電流（A）、電力（W）、ピーク電力、積算電力量（Wh）を2チャネル同時に測定・表示しています。経過時間も計測表示しています。

さらに高級製品にしか搭載されていないEEPROMメモリ保存機能搭載で、電源が切れてもデータを保持し続けます。

自分が作りだした電気はどれくらいなのだろう、どれくらいバッテリーに溜まっているのだろうというのが気になります。そんな時に本製品を使用すれば、電気が見える化します。今日は100Wも貯めた、そういう楽しみが増えます。

外部電源不要で簡単接続！

従来の多チャネルの電力計、電流計は、一般にAC100Vの電源をコンセントから取る必要がありました。

本製品は測定する電気からごくわずかの電力を使用して動作しますので、外部電源の接続をする必要がありません。

このため、屋外での太陽光発電量計測にも活用できます。

またUSBから外部電源入力も可能。

7,980円の衝撃価格！わずか130gの手のひらサイズ

一般に高価な多チャネルの電力計が、わずか7,980円。家庭のベランダ発電を楽しむために適した低価格で提供します。

手のひらサイズで、130gの超軽量！ 手軽に設置できます。

米TI社センサーを2つ搭載、最大26V、15Aに対応したパーツ採用の高級仕様！

本製品は性能に必要な部品にはコストを惜しまず、最大15A、連続12Aをカバーできるハイグレード部品を使用し、独自の設計力で発熱を抑えています。

一番コストのかかる電流のセンシングには、アメリカの世界的一流半導体メーカーであるTI（テキサス・インスツルメンツ）社のセンサーICを2つ使用し、シャント抵抗は大型サイズのものを各チャネルに2つずつ使用して、電力ロスを極限まで抑えながら正確な計測をしています。

汎用性の高い接続方法

大電流に対応したターミナルを使用しています。

また様々な変換ケーブルをオプションで用意して、簡単かつ安全に接続できるようにしています。

仕様

入力・測定範囲 直流(DC)専用

電圧 0.50～26.00 V

電流 0.50～12.00 A（連続）瞬間最大 15A

電力 0.5～312.0 W

積算電力量 1～ 65535 Wh

データ保存 内蔵メモリ

積算電力量 1～ 65535 Wh

接続端子 圧着端子（2Y-3.0～3.5、1.25Y-3.0～3.5）

電源 Ch1、Ch2のどちらかを使用、USB外部電源も可能

消費電流 17mA（18V電源入力時）

外形 109x67x27mm / 130g

製品保証期間 当社出荷日より1年間

