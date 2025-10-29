【大磯 観光スポットレポ】妙輪寺 - 御朱印が話題のお寺に行ったら、…

大磯で700年以上開運を届け続けているお寺「妙輪寺」が、今SNSで話題になっているのをご存じですか？きっかけはコロナ禍からオンライン授与が始まった、仏画の御朱印です。さらにアニメ風のキャラクターが魅力的な八大龍女も登場して、国内はもとより、海外からの参拝客も途絶えないそうです。現住職である熊澤日吏先生にお話を伺いました。

御朱印のヒミツ

ご案内いただいたお部屋には、御朱印帳やお守り、アクリルグッズなどがたくさん並んでいます。

ー 御朱印の仏画がとても素敵で驚きました。「父である先代が仏画を書いていたので、後継ぎの私も真似て始めました。ちょうどコロナ禍に始めたので、当時の社会情勢に合い、とても反響をいただいて数百人の列ができた時には、腱鞘炎になってしまいました。現在では基本的に、弟子がその役目を引き継いでいます。」

先生の素敵な仏画はこちらよりご覧いただけます。

熊澤先生はドクターでもいらっしゃるので、そちらのお仕事に支障が出てしまう事態となったそうです。

ー 御朱印には仏画だけではなく、アニメ風のイラストのものもあります。イラストに登場する八大龍女はどなたのアイディアで誕生したのでしょうか？「弟子に御朱印授与の役目を引き継いだところ、そのうちの一人があまり楽しんで取り組めていないようでした(笑)。そこで彼が好きなアニメ風のイラストを取り入れることを提案しました。もともとこのお寺では毘沙門天のご加護、龍神さまもお祀りしてきました。八大龍王の総称を龍神さまというのですが、それぞれにご利益があり、キャラクターに落とし込んでいくうちに、イラストの原案もできました。」

「龍神さまは水の神さまで、水場でよくお祀りしています。大磯では港にも龍神さまの祠があるんですよ。そして八大龍女がまた大反響をいただき、グッズ制作の研究にアニメグッズショップをたくさん回りました。」

ー 先生がご自身で研究されたんですね！「父の海外布教のためにアメリカで育ったことと、ラジオのパーソナリティーを約20年務めたことで、エンターティメントの精神が身にしみ込んでいるんです。なんでも楽しくしたいと思っています。」

それで、本堂の入り口にハロウィンの飾りつけがあったのですね。

「他の寺院関係者から、けしからんと言われることもありますが、これはお釈迦様の教えの”方便”で、分かりやすく仏教を広めるという役目を、八大龍女が担っていると考えています。」

ガチャマシンとお地蔵さん探し

ー では境内のガチャマシンも、先生のアイディアですか？

「はい、コロナ禍に接触が制限されたことで思いついたのが、ガチャガチャを使ったお守りなどの授与です。今ではオリジナルグッズをカプセルに入れています。特に小さいお地蔵さんを入れているときは女子高生に大人気で、あっという間に品切れになります。」

ー 境内でお地蔵さん探しをするゲーム、お地蔵さんクエストのお地蔵さんですね。

「境内にいるお地蔵さんを探すというのも、先ほどのガチャガチャも親子で楽しめるコンテンツとして考えて作りました。といっても、お地蔵クエストのパーフェクトはなかなか出ないんですけどね。」

私も挑戦しましたが、確かに難しかったです。18体で日没タイムアウト…。

住職のオススメ

ー 他にもたくさんの取り組みをされていますが、ズバリ、先生の一押しをお聞かせいただけますか？「無料の体操教室です！健康のためには運動が一番ってわかっていますから、本堂も会館もそういった教室のために開放しています。特に本堂ではヨガ、太極拳、体操を私がお願いしているプロのインストラクターから学べます。」

敷地内の接骨院も、僧籍をお持ちの院長先生とお話しながら施術を受けられるということで、大人気だそうです。まさに医療従事者でもある、現住職ならではの取り組みですね。

「法事や祈祷を生中継でお届けする、オンライン法事、オンライン祈祷もあり、現地参拝とオンラインをハイブリッドで同時進行することも可能です。遠方のご家族もオンラインでご参列いただけるんですよ。」

海外や病院などの施設からも参列できるのは嬉しいです。

私も「お賽銭ガチャ」をやらせていただきました。本堂の入り口でお賽銭を済ませたら、向かって左のガチャマシンへ。

真ん中のケースからメダルを取り出して回すと…

シールタイプのミニミニ御朱印が当たりました。こちらは手帳に貼っても「ご利益がありますよ」ということで、さっそく貼っています。

また、境内の休憩所では、上部にバスケットボールのゴールのようなお賽銭箱もありました。運試しができるそうです。

「妙輪寺ではご本尊はもちろんのこと、毘沙門天、最上稲荷、とたくさんのご加護をいただくことができます。それで福を集める"福聚山"(ふくじゅさん)妙輪寺といいます。」福が集まるところには、人も集まる。 人気の秘密がわかりました。

皆さんもぜひ、訪れてみてはいかがでしょうか？

宗教法人 日蓮宗 福聚山 妙輪寺

拝観時間

受付時間9:00〜17:00※山門はいつでも開いています。

アクセス

JR東海道線大磯駅下車 徒歩5～6分

〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1582番地

駐車場：20台あり

電話

TEL 0463-61-0749（電話受付 9:00～17:00）FAX 0463-61-8899