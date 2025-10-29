阪神は29日、ジーン・アルナエス選手と来季の育成選手契約を締結したと発表した。

アルナエスは球団を通じて「まずは、ファンの皆さんの応援に心から感謝しています。今年はたくさんのことを学ぶ一年になりました。 コーチやスタッフ、チームメイトの皆さん、本当にありがとうございました」とコメント。

アルナエスは来日1年目の今季、ファームで73試合に出場して、打率.197、1本塁打、18打点の成績だった。