大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間29日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れた。シリーズは2勝2敗のタイとなったが、デーブ・ロバーツ監督は第5戦で打線のテコ入れを行うことを示唆したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はWS第5戦を前に、ラインナップ変更の可能性を示唆した」としつつ、「じっくり考える。明日は少し違うかもしれない。基本的には、アンディ（・パヘス外野手）を起用するのか、（アレックス・）コール外野手を起用するのか、それともミギー・ロ（ミゲル・ロハス内野手）を起用するのか、ということだ。総合的に判断して、明日は何がベストのチャンスになるかを考える」というロバーツ監督のコメントを紹介。

また、「トミー・エドマン外野手は足首の負傷のため、ポストシーズンでは中堅の選択肢にはならないと予想されていたが、第3戦の延長戦で守った。残り試合でも中堅の選択肢になる可能性はあるか、それとも二塁に留まるのかと質問されたロバーツ監督は、『可能性はゼロではない。試合の展開上、選手をそのポジションに留めておこうとした。しかし、確かにその可能性はある』と語った」とも言及している。

ポストシーズンの打率が1割を切っているパヘスの扱いに悩んでいる様子のロバーツ監督だが、果たして第5戦ではどのような決断を下すのだろうか。

【関連記事】

【了】