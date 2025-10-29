中日は29日、高知秋季キャンプ参加選手を発表した。

なお、秋季キャンプは11月1日（土）〜19日（水）まで行い、休日は5日（水）、10日（月）、14日（金）となっている。

▼ 投手

草加勝、仲地礼亜、松木平優太、伊藤茉央、福田幸之介、吉田聖弥、高橋幸佑、三浦瑞樹、井上剣也、森山暁生

▼ 捕手

石伊雄太、味谷大誠

▼ 内野手

辻本倫太郎、田中幹也、村松開人、福永裕基、石川昂弥、樋口正修、中村奈一輝、川上理偉

▼ 外野手

尾田剛樹、濱将乃介、鵜飼航丞