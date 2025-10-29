オリックス、”WBC優勝メンバー”ら4選手に戦力外通告　リーグ3連覇を支えた…

オリックス・バファローズは29日、宇田川優希投手、小木田敦也投手、東山玲士投手、大里昂生内野手の4選手と来季の支配下選手契約を結ばないことを発表した。

宇田川は2020年育成ドラフト3位指名で仙台大から入団。2022年7月に支配下登録されると、150キロを優に超えるストレートとフォークを武器に19試合に登板、防御率0.81ブレイクした。

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に選出され、2試合登板で無失点と世界一に貢献した。

同年レギュラーシーズンも46試合登板で防御率1.77をマークしたが、翌2024年は肩や肘の故障で13試合の登板に留まった。今季3月には右肘の手術を受け、一軍登板がなかった。

小木田は2021年ドラフト7位指名でTDKから入団。2023年に中継ぎとして38試合に登板し、4勝0敗、7ホールド、防御率2.19とチームの3連覇達成に貢献した。

2024年は右肩や右肘の故障のため13試合の登板に留まり、2025年4月に右肘の手術を受けていた。今季は一軍登板がなく、無念の通達となった。

東山は2024年ドラフト5位指名でENEOSから入団。プロ1年目の今季はオープン戦で2試合に登板し、4奪三振無失点と好投していたが、5月19日に右肘の手術を受け、一軍登板はなかった。

大里は2021年育成ドラフト3位指名で東北福祉大から入団。2023年4月に支配下登録されると、堅実な守備と俊足を武器に、一軍戦力として出場機会を重ねた。

しかし、今季終了後の宮崎フェニックス・リーグでの試合中に右肩を負傷。10月28日に右肩の手術を受けたことが球団から発表されていた。

いずれの選手も、現在は故障による離脱を余儀なくされており、今後の展開にも注目だ。

