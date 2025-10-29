大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5で勝利した。この試合に「9番・中堅」でスタメン出場したアンディ・パヘス外野手の守備が疑問視されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

問題となっているのは、2-0とドジャース2点リードで迎えた４回表1死一、三塁の場面。打席のアレハンドロ・カーク捕手が放った左中間方向への大きな当たりを追ったパヘスは、フェンス際で減速しながらジャンプ。しかし、捕球はできないと判断したのか、グラブは伸ばさないままフェンスにぶつかり打球を見送った。

同メディアは「カークの本塁打はフェンスをわずかに越えたが、パヘスはビジネス上の決断をしたように見えた。彼のジャンプは遅れて見えた。打球が飛んでいくにつれ、遅れを取り戻そうとしたが、外野フェンスに近づいた時点で、彼のジャンプは決して見事なものではなかった。むしろ、彼はかろうじて地面から浮き上がっただけで、打球はフェンスを越え、彼のすぐ後ろに落ちた」と言及。

続けて、「パヘスは怠惰なトライでドジャースファンの怒りを買っている。攻撃面での苦戦を守備に持ち込んでいるのではないかと疑われるのも無理はない。第4戦を前に、プレーオフではここまで52打席で打率.083、出塁率.120、長打率.104、wRC+-41となっている。このままではいけない」と記している。

