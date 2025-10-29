東北楽天ゴールデンイーグルスは29日、小孫竜二投手、徳山一翔投手、弓削隼人投手、山崎剛内野手ら計11選手と来季の選手契約を結ばないことを発表した。

小孫は2022年ドラフト2位で鷺宮製作所から入団。150キロを超えるストレートを武器に、昨季は二軍で25試合に登板。今季もファームで45試合に登板したが、防御率4.37と低調だった。

徳山は2024年ドラフト2位で環太平洋大から入団。キレのあるストレートを武器に今季ファームで5試合に登板し、1勝2敗、防御率3.00の成績をあげるが、7月に左ひじの手術を敢行。復帰まで約1年を要すると発表されていた。

弓削は2018年ドラフト4位でSUBARUから入団。193cmの長身から多彩な変化球を投げ分け、昨季は中継ぎとして自己最多となる34試合に登板。だが防御率5.94と安定感を欠き、今季は一軍登板がなかった。

山崎は2017年ドラフト3位で國學院大から入団。同校初の東都大学リーグ通算100安打を達成した実績を引っ提げ、プロ1年目から33試合に出場。

俊足を生かしたプレーで内野のレギュラー格となり、2023年はキャリアハイの117試合に出場するも、近年は小深田大翔や村林一輝の台頭を受け出場機会を減らしていた。今季は3月に左ひざの手術を受け、一軍出場がなかった。

そのほか戦力外通告を受けたのは松井友飛投手、松田啄磨投手、柴田大地投手、宮森智志投手、山田遥楓内野手、前田銀次外野手の6名。さらに育成の永田颯太郎内野手を加えた計11選手となっている。

球団は徳山、松田、前田の3選手に育成での再契約を打診。他の選手の去就にも注目が集まる。

