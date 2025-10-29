マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、スペイン代表MFロドリの状態に言及した。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

昨年9月に右ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負い、2024－25シーズンの大半を欠場することを余儀なくされたロドリは、今季はここまで公式戦7試合に出場しているものの、「ひざにひどい痛みがある」と言って欠場となることもあるなど、万全ではない状態の時もあることがグアルディオラ監督から明かされていた。

そんななか、今月5日に行われたプレミアリーグ第7節のブレントフォード戦でハムストリングを負傷した影響で、途中交代を余儀なくされて以降は戦列を離脱している。

重傷ではないことが明らかになっている一方で、復帰時期は不透明となっていることから、状態に注目が集まっているロドリだが、グアルディオラ監督は「近いうちに復帰できればと思っているけど、まだだ」と29日に予定されているカラバオ・カップ4回戦のスウォンジー戦も同選手は欠場することを明かした。

「彼は回復しつつあり、部分的には私たちと一緒にトレーニングをしている。しかし、もちろん過去2回筋肉系のケガがあった後なので、今週どのように進展していくかを見ていくつもりだ」