ロサンゼルスドジャースは28日（日本時間29日）、『MLBワールドシリーズ2025』第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦。大谷は「1番・DH 兼 投手」で出場。投手として6回0/3を投げ、4失点（自責4）で降板した。



前日の第3戦で6時間39分の激闘を制したドジャース。大谷は2本塁打を含む4安打に加え4打席連続敬遠、最終打席で四球と9連続出塁を果たした翌日のゲームで、ワールドシリーズ初登板となった。



注目の初回、大谷は2死から四球と内野安打で一、二塁とされるも、5番のアレハンドロ・カークをスライダーで一飛に仕留め無失点で切り抜ける。







しかし、味方打線が1点を先制した後に迎えた3回。1死から1番のネーサン・ルークスに右安打を許し、2番のブラディミール・ゲレーロJr.と相対した。



第1打席ではアウトローのスライダーで三球三振を奪った大谷。カウント2－1からの4球目、甘く入ったスライダーを狙い打たれた。



ゲレーロJr.の鋭いスイングに弾き返された打球は弾丸ライナーとなり、ドジャー・スタジアム左中間席に飛び込んでいく逆転の2点本塁打となった。



だが、大谷は相手主砲の一撃を引きずることなく、続く4回を三者連続三振で切り抜ける。5回は2死一塁で再びゲレーロJr.を迎えたが、この日最速の99.0マイル（約159.3キロ）のストレートで中飛に仕留めた。



6回も無失点に抑えて7回もマウンドに上がったが、無死二、三塁のピンチを作ったところで降板。スタンドの大歓声を浴び、この日の“二刀流”を終えた。



大谷の後を継いだアンソニー・バンダが2人の走者をいずれもホームに還し、大谷のこの日の投球内容は7回途中4失点となった。



試合は2-6でドジャースが敗れ、対戦成績は2勝2敗のタイとなった。











【動画】ゲレーロJr.、大谷翔平からの一発がこちら！

MLBの公式Xより









VLADDY GETS AHOLD OF ONE!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】