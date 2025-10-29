ブルージェイズ・4番打者が貴重なタイムリー！シリーズの流れを引き寄せる…

メジャーリーグ 最新情報

トロント・ブルージェイズのアディソン・バーガー選手は28日（日本時間29日）、敵地・ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に「4番・右翼」で先発出場。7回に貴重な追加点となる左前適時打を放った





7回、ブルージェイズ2番手のメーソン・フルハーチ投手がピンチを凌いで迎えた攻撃。この回、先頭の6番打者ドールトン・バーショ選手が右前打、7番打者アーニー・クレメント選手が左中間フェンス直撃の二塁打で、無死二、三塁の好機を作った。



ドジャース先発の大谷翔平投手がマウンドを降り、2番手のアンソニー・バンダ投手が登板。8番打者のアイザイア・カイナーファレファ選手が三直に倒れたが、9番打者アンドレス・ヒメネス選手が左前適時打を放ち、スコアは3-1となった。



その後、代打のタイ・フランス選手の二ゴロの間に1点を追加し、さらに3番手のブレーク・トライネン投手から3番打者ボー・ビシェット選手が左前適時打で1点を加えた。







続く2死一、三塁の好機で打席には4番打者のアディソン・バーガー選手が立った。トライネン投手が投じた初球の直球を見事に捉え、左前適時打で1点を追加。スコアは6-1となり、ドジャースを突き放した。



この日のバーガー選手は大谷翔平投手から第1打席で三安打を記録していたものの、なかなか捉え切れていなかっただけに、うっぷんを晴らす一打となった。



試合はブルージェイズが先発のシェーン・ビーバー投手やリリーフ陣の粘投により6-2で勝利。これで対戦成績を2勝2敗のタイに戻した。









【動画】貴重な追加点！バーガーの痛烈な左前適時打がこちら！

MLBの公式Xより











Addison Barger!



It's a FOUR-run inning for the !

