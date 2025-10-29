F40をオマージュしたワンオフモデル、フェラーリSC40が発表

2025年10月17日、マラネッロ。フェラーリのスペシャル・プロジェクト・プログラムから誕生した最新のワンオフモデル、SC40が発表された。デザインを手がけたのはフラヴィオ・マンゾーニ率いるフェラーリ・スタイリング・センター。296 GTBのアーキテクチャー、シャシー、パワートレインを基盤とするミドシップ・リアエンジンのV6モデルである。ひとりの顧客のためにデザイン・製造される唯一無二の存在として、フェラーリのパーソナライゼーション哲学を極限まで体現する一台だ。

【画像】伝説のフェラーリ「F40」をオマージュした、世界で1台のみのワンオフモデル（写真32点）

モデル名「SC40」は、1987年7月に発表された伝説的なスーパーカーF40へのオマージュに由来する。F40を想起させるシャープで角ばったラインを持ちながらも、柔らかな面のつながりを巧みに融合させ、現代的で独自性のあるスタイリングを実現した。サイドウイングに刻まれた浮き彫りの「SC40」ロゴは往年の名車への敬意を示すが、単なる再解釈ではなく独自の個性を放っている。

デザインテーマは工業デザインに着想を得ており、精密なジオメトリーと力強いスクエアなボリュームが特徴だ。ロングノーズとショートオーバーハングのプロポーションに、ボディ側面から自然に流れる固定式リアウイングを備える。このウイングは専用色「SC40ホワイト」で塗装され、エンジンカバーから垂直に立ち上がる造形を黒のセパレーションラインが際立たせる。ブラック仕上げのリアフェイシアに組み込まれたメッシュ状の開口部からは、メカニカルな構造要素が覗く。

V6エンジンはスモーク仕上げのLexan®ルーバー越しに視覚的存在感を放ち、下部エアインテークとの連続性を持たせている。リアフェンダーのホイールアーチ付近には小型ルーバーを配置し、造形上の一貫性を追求。中央のアディティブ・マニュファクチャリング製エキゾーストはチタンとカーボンファイバー製テールエンドを採用し、ベース車296 GTBを想起させるテールランプが彫刻的なリアセクションを完成させている。

サイドビューでは、インタークーラー用エアインテークが印象的だ。クラシックなNACAダクトを再解釈したデザインで、大きな三角形のカーボンプレートによって強調されている。フロントフェンダーやドアカット、エンジンカバーを貫く垂直線が生み出すリズムは、視覚的な緊張感を音楽の譜面のように構築している。

フロントでは外側に配置されたヘッドライトが特徴的で、ブラックハウジングに収められ下方まで伸びる造形がロワーエアインテークと一体化。ブレーキエアインテークを縁取る長方形のフレームと、その上に配置されたデイタイムランニングライトが精悍な印象を強調する。

インテリアにはF40を想起させるケブラー素材が再登場した。カーボン・ケブラーは本プロジェクトのために再開発され、足元やシート背面、フロアマットに採用されている。ステアリングホイールやダッシュボードの一部、エンジンベイ、ラゲッジコンパートメントにも同素材を使用。シートはチャコール・アルカンターラ®と赤のジャカードテクニカルファブリックのコンビネーションで、ヘッドレストに跳ね馬ロゴと織り込まれたSC40ロゴが配される。全体としてモダンでエクスクルーシブな印象を放つ。

外装色「SC40ホワイト」はこのモデル専用の新色で、陽光の下でボディの曲線美を際立たせ、カーボン・ケブラー素材を想起させるクールな色調をもつ。SC40ロゴは車体右側のみに配置。燃料および充電キャップはブラッシュ仕上げのアルミ製で、リアエンジンカバーには逆彫りのFerrariロゴが配され、カーボン地が透けるデザインだ。専用ホイールはダイヤモンドカットのブラッシュメタルとブラックスポークを組み合わせ、幾何学的な造形を際立たせている。

フェラーリのスペシャル・プロジェクト・プログラムは、顧客の要望に基づき独自デザインのワンオフモデルを創造するためのものだ。顧客のアイデアを起点に、フェラーリ・スタイリング・センターのデザインチームと密接に連携して開発が進められる。プロポーションとフォルムが決定すると、詳細な設計図とスタイリング・バックが作成され、その後ワンオフモデルの製造工程へ移行。全プロセスには平均で約2年を要し、その間、顧客は設計から検証まで深く関与する。こうして完成するのは、跳ね馬のロゴを冠し、マラネッロの車すべてが持つ卓越した品質基準を満たす、世界に唯一のフェラーリである。

このモデルのスタイリング・バック（実寸デザインモデル）は、10月18日よりマラネッロのフェラーリ・ミュージアムに展示されている。