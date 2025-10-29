ロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、2-6で敗戦。シリーズ2勝2敗のタイとなったが、ドジャースの選手個人のパフォーマンスはどうだったのだろうか。ワールドシリーズ第4戦に出場したドジャースの選手・監督をどこよりも早く採点する。

野手陣の評価は？

1番（指）大谷翔平 3打数0安打1四球

評価：20点 寸評：初回は四球で出塁したが、その後は2三振など良いところがなかった。

2番（遊）ムーキー・ベッツ 4打数1安打

評価：30点 寸評：1安打を放ったが、初回に走者を進める打撃ができなかった。

3番（一）フレディ・フリーマン 4打数2安打

評価：70点 寸評：2安打を放ち、一塁守備でも良い動きを見せていた。

4番（捕）ウィル・スミス 4打数0安打

評価：20点 寸評：昨日の疲れもあってか、打撃は不発。8回は痛恨の併殺打に倒れた。

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス 3打数1安打1四球/strong>

評価：50点 寸評：最終回に得点のきっかけとなる四球を選び、安打も1本マークした。

6番（三）マックス・マンシー 3打数1安打1四球

評価：評価：50点 寸評：最終回にチャンスを広げる二塁打をマークし、明日につながる打撃を見せた。

7番（二）トミー・エドマン 3打数1安打1四球

評価：50点 寸評：最終回、ゴロの間に打点をマーク。2出塁を果たした。

8番（左）キケ・ヘルナンデス 3打数0安打1打点

評価：40点 寸評：初回にファウルになりそうな打球をキャッチし、先制犠飛もマーク。だが、安打は生まれなかった。

9番（中）アンディ・パヘス 2打数0安打

評価：10点 寸評：不振脱却できず、途中交代となった

（打左）アレックス・コール

評価：20点 寸評：代打で出場したが、見せ場は作れなかった

投手陣・監督の評価は？

（投）大谷翔平 6回0/3（93球）、6安打、6奪三振、1与四球、4失点

評価：40点 寸評：4回に三者連続三振を奪うなど見せ場は作ったが、踏ん張りきれなかった。

（投）アンソニー・バンダ 0/2（15球）、1安打、1与四球、2失点

評価：20点 寸評：変わった直後に適時打を浴び、ピンチを広げてしまった。

（投）ブレーク・トライネン 0/1（8球）、2安打

評価：80点 同点の場面でマウンドに上がり、1回2/3を無失点。試合を落ち着かせるナイスピッチングだった。

（投）ブレイク・トライネン

評価：0点 寸評：2本の適時打を許し、不安定感を拭えず。

（投）ジャック・ドレーヤー 2回（29球）、2安打、3奪三振、2与四死球

評価：40点 寸評：走者を背負い続けたが、踏ん張りの投球を見せた。

デーブ・ロバーツ監督

評価：30点 寸評：7回の頭から大谷を変えても良かったのではないか。ピンチの場面での采配にも疑問が残った。

