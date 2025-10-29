「攻撃力不足解決へ」村上宗隆を巡る争奪戦！　今季最大の“サプライズチー…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦することが予想されている。そうなった場合、多数のMLB球団が獲得に乗り出すだろう。クリーブランド・ガーディアンズにとっては、攻撃力不足を解決できる選手であると、米メディア『アウェイバックゴーン』が報じている。

ガーディアンズは今季、ア・リーグ中地区で激しい優勝争いを演じ、88勝74敗という2位との僅差でトップに立った。

圧倒的な強さで首位に輝いたわけではないことから、指標は他のチームには見劣りする。

同メディアによると「チーム打率.226は、プレーオフ進出チームの中で史上ワースト記録」という。

それだけに攻撃力不足はチーム最大の弱点であり、それを改善するための補強は不可欠だろう。

同メディアは、ガーディアンズも村上の獲得に動くと予想し「懸念されるのは三振の多さだ。

過去3シーズン連続で三振率28％超を記録しており、MLBの投手レベルを考えると、その数字がさらに上昇する可能性もある。

NPBでは主に三塁を守っていたが、スカウトの多くは将来的に一塁手として起用されると予想している。

ガーディアンズには三塁にホセ・ラミレスがいるため、村上は一塁を守ることになるだろう。

現在、一塁にはカイル・マンザードとC.J.ケイファスがいるが、村上が加われば強力な打線になる。

村上とマンザードが一塁と指名打者（DH）を併用し、ケイファスはライトのレギュラーに回る構想もある」と伝えている。

