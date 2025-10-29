トヨタ、次期ハイエースがついに見えた!?　そのまんま「HIACE CONCEPT」の名が示すものとは？【ジャパンモビリティショー2025】

トヨタがジャパンモビリティショー2025で箱型のコンセプトカー「KAYOIBAKO」を公開した。2年前にも同名のコンセプトカーを出品しているが、今回のそれはさらに現実みを帯びたフォルムとなっての登場となった。

【画像】カッコいい!! 次期型ハイエースが見えた！

プレスブリーフィングで佐藤恒治社長は「段ボールに色々なサイズがあるように、KAYOIBAKOにもいくつかのサイズがあります。XLからSサイズまで、小さな箱はダイハツがつくり、大きな箱はトヨタがつくります」と解説。

必要なサイズに合わせてさまざまなバリエーションがそろうのだが、公開されたKAYOIBAKOの名がついたコンセプトカーはおもにタクシー需要に応えるコンパクトモデル。極ショートノーズのワゴンタイプで空間効率を最大限に生かしたスタイルが特徴だ。

注目は大きいサイズのほう。こちらは「HIACE CONCEPT」と、まさに次期型ハイエースを示唆したコンセプトカーとして出品。短い鼻付きの1ボックススタイルは、グローバルで展開する300系（グランエース）を想起させつつ、サイドビューはしっかりとハイエースのイメージ。

フロントフェイスとサイドビュー、そしてリヤビューはいずれもKAYOIBAKOとも共通するデザインを採用しており、トヨタの新たな働くクルマとしての統一されたイメージを持つ。

今回はルーフが低く、ホイールベースの短い標準仕様と、ハイルーフでロングホイールベースの2モデルを出品。前席以降は荷物を運ぶための箱であることがしっかりと感じられる造形にまとめられている。

コンセプトカーであるため、すっきりとまとめられたショー向けであるのは承知のうえで、気になったのがリヤ下側のすっきりとしたフォルム。これはもしやパワートレーンの電動化を視野に入れている？ バッテリーEVやハイブリッドも含めてマルチに展開するとしたらおもしろい。

ただ、電動化は空間を圧迫する懸念もある。荷物をたくさん積みながら長距離移動にも対応するとなれば、大容量のバッテリーが必須。これはバッテリーを薄くするとか、新たなバッテリー技術を投入するなど、さまざまな提案も含んでいそう。そんな妄想をしながら、次期型ハイエース、そして商用車の未来の姿に思いを巡らせてみてもいいかも。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉