ロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地ドジャー・スタジアムでの『MLBワールドシリーズ2025』第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦。日本人選手では、大谷翔平が「1番・投手兼指名打者（DH）」で出場。先発投手としてゲームを作ったが、試合はドジャースが2-6で敗れた。

ドジャースの先発マウンドに上がったのは、前日の試合で打者として9打席出塁とMLB記録を残した大谷翔平。四球とヒットで2死一、二塁のピンチを迎えたが、5番アレハンドロ・カークを一飛に打ち取り、立ち上がりを無失点に抑えた。

対するブルージェイズは、2020年にサイヤング賞に輝いたシェーン・ビーバーが先発。先頭打者大谷に四球を与えたが、後続を断ち切りこちらも無失点で初回を終えた。

ドジャースは2回、キケ・ヘルナンデスの犠牲フライで1点を先制したが、3回に1死一塁の場面で3番ウラジーミル・ゲレロＪｒ.に2ランホームランが飛び出し、ブルージェイズが2-1と逆転。

その後は両投手陣が粘りのピッチングを続け、6回までスコアボードにゼロを並べた。

再び試合が動いたのは7回。投手大谷が連打を浴び無死二、三塁のピンチを迎え降板すると、変わったアンソニー・バンダがアンドレス・ヒメネスに追加点となるタイムリーを打たれた。

さらにボー・ビシェット、アディソン・バーガーの連続タイムリーでこの回一挙4得点。6-1とブルージェイズがリードを広げた。

ドジャースは9回に1点を返すも、反撃はここまで。ドジャースが2-6で敗れ、ワールドシリーズの対戦成績は2勝2敗のタイとなった。

この日の大谷は投手として6回を投げ被安打6、4失点。打者としては3打数無安打2三振1四球の成績だった。

