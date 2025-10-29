大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦の9回に強烈なブーイングを浴びた。これに対してデーブ・ロバーツ監督は、大谷自身は気にしていないようだと伝えている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が報じた。

ブルージェイズファンは大谷に対して「We don't need you（お前なんかいらない）」と繰り返し声を上げていた。

このブーイングの背景には、2023年オフの大谷のフリーエージェント（FA）の決断がある。当時、ブルージェイズはドジャースと並ぶ最終候補と報じられていたが、大谷は最終的に10年総額7億ドル（約1050億円）の契約でドジャース入りを選んだ。

試合後、ロバーツ監督は「翔平は何が叫ばれていたかは理解していなかったと思うが、ブーイングの理由はわかっているはずだ」と語った。

続けてブーイングが大谷に与える影響については、「彼は気にしていないと思う。必ずしもそれが彼の闘志に火をつけるとは限らない。彼は区別できる人間であるため、ブーイングが影響を与えるとは思わない。彼はただ自分の仕事をこなすためにそこにいる」と言及した。

【関連記事】

【了】