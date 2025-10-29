NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフにオリックス・バファローズを構想外となった選手を紹介する。

本田圭佑

[caption id="attachment_237425" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの本田圭佑（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1993年4月24日

・経歴：東北学院高 - 東北学院大

・ドラフト：2015年ドラフト6位（西武）

昨オフの現役ドラフトで加入するも、今季は9試合の登板に終わった本田圭佑。移籍からわずか1年で戦力外通告を受けることになった。

東北学院大から2015年ドラフト6位で埼玉西武ライオンズに入団。プロ4年目の2019年に頭角を現し、16試合の先発登板で6勝を挙げた。

その後はリリーフに回り、2022年には自己最多の45試合登板、4勝2敗20ホールド、防御率1.97の好成績をマーク。

2024年には31試合に登板し、1勝4敗10ホールド、防御率4.11を記録した。

一定の登板機会を得ていたが、同年オフに行われた現役ドラフトでオリックス・バファローズに移籍する運びとなった。

しかし、新天地で迎えた今季は、9試合の一軍登板にとどまり、防御率6.39と低迷。二軍では32試合登板、防御率2.43と結果を残していたが、来季の戦力構想から外れることになった。

井口和朋

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／75kg

・生年月日：1994年1月7日

・経歴：武相高 - 東京農業大北海道オホーツク（日本ハム）

・ドラフト：2015年ドラフト3位

移籍初年度の昨季は32試合に登板するなど、故障者続出のチームを救う働きを見せた井口和朋。だが、今季は5試合の一軍登板に終わり、2度目の戦力外通告を言い渡された。

東京農業大北海道オホーツクから2015年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに入団。ルーキーイヤーから37試合に登板するなど、リリーフでキャリアを積み上げた。

2021年には自己最多の43試合に登板し、1勝2敗11ホールド、防御率1.86の好成績をマーク。

しかし、2023年は5試合の登板にとどまり、同年オフに戦力外通告を受けた。その後、オリックス・バファローズと育成契約を締結。

移籍初年度の昨季は、開幕前に支配下登録を勝ち取り、32試合の登板で1勝2敗3ホールド、防御率4.18を記録。

だが、今季は一転、再び登板機会を減らし、来季の戦力構想から外れた。

二軍では40試合に登板し、4勝0敗、防御率1.00と傑出した数字を記録。他球団が獲得に乗り出す可能性も大いにありそうだ。

福田周平

[caption id="attachment_234677" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの福田周平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：167cm／65kg

・生年月日：1992年8月8日

・経歴：広陵高 - 明治大 - NTT東日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位（オリックス）

不動のレギュラーとしてリーグ3連覇を支えた福田周平。しかし、近年は低調なシーズンが続き、今オフに戦力外通告を言い渡された。

NTT東日本から2017年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団すると、ルーキーイヤーから二塁のレギュラー格に。

翌2019年には135試合に出場し、打率.250、2本塁打、38打点、30盗塁、出塁率.342の好成績を収めた。

2021年から外野手に転向。レギュラーとして活躍を続け、2022年には118試合出場、打率.268、24打点、9盗塁をマーク。

同年はゴールデングラブ賞に輝くなど、攻守に渡り高い貢献度を誇った

ところが、2023年は一転して不振に苦しみ、36試合の出場で打率.191と低迷。背番号「1」を返上して迎えた今季は、23試合の一軍出場で打率.167に終わった。

来季の戦力構想からは外れることとなったが、レギュラーとして豊富な実績を持つだけに、去就に注目が集まる。

本田仁海

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／74kg

・生年月日：1999年7月27日

・経歴：星槎国際湘南高

・ドラフト：2017年ドラフト4位（オリックス）

2022年にリリーフとして頭角を現し、42試合に登板した本田仁海。だが、今季は右肘の手術を受け、オフに自身2度目の戦力外通告を言い渡された。

星槎国際湘南高から2017年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。プロ入り後は右肘の故障により、一時は育成契約となったが、高卒3年目の2020年に一軍デビューを果たした。

2022年には開幕一軍スタートを切り、救援として台頭すると、同年は自己最多の42試合に登板し、2勝3敗2セーブ14ホールド、防御率3.50を記録。

しかし、活躍を継続させることができず、以降は登板機会を減らした。

高卒8年目の今季は、開幕からファームを主戦場とし、二軍では13試合の登板で防御率6.92と低調な結果に。

6月以降は実戦から遠ざかり、9月に右肘のクリーニング手術および尺骨神経剥離術を実施した。

今オフに戦力外通告を受けることとなったが、育成再契約の可能性もありそうだ。

佐野皓大

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／80kg

・生年月日：1996年9月2日

・経歴：大分高

・ドラフト：2014年ドラフト3位（オリックス）

代走や守備固めとしての役割を確立していた佐野皓大。しかし、ここ2年間は故障の影響で一軍、二軍ともに出番が限られており、来季の戦力構想から外れた。

大分高から2014年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団し、投手としてプロのキャリアをスタート。

しかし、高い身体能力を活かすため、高卒3年目の2017年オフに野手に転向した。

野手転向2年目の2019年には、自身初の開幕一軍スタートを切り、68試合の出場でチーム2位の12盗塁を記録。

翌2020年は77試合に出場し、打率.214ながら13犠打・20盗塁と貴重な働きを見せた。

その後も代走や守備固めを中心に出場機会を得ていたが、昨季は右足首の手術を行い、一軍ではわずか4試合の出場に。

プロ11年目を迎える今季は、実戦復帰を果たしたものの、一軍未出場。二軍でも35試合の出場にとどまり、打率.179、2盗塁と目立つ成績を残せず。今オフ戦力外通告を受けた。

元謙太

[caption id="attachment_237426" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの元謙太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／88kg

・生年月日：2002年5月17日

・経歴：岐阜・中京高

・ドラフト：2020年ドラフト2位（オリックス）

ドラフト2位と大きな期待を受けて入団した元謙太。今季は自己最多の31試合に出場したが、シーズン終盤に右鎖骨下静脈血栓症と診断された。

岐阜・中京高時代には投手兼主砲として活躍し、2年夏の甲子園では4強入りに貢献。特に打者として高く評価され、2020年ドラフト2位でオリックス・バファローズに入団した。

ルーキーイヤーは外野手登録ながら、内野守備にも挑戦。しかし、二軍では112試合の出場で打率.138、4本塁打、30打点とプロの壁に苦しんだ。

翌2022年に一軍デビューを果たしたものの、一軍定着には至らず。

今季は31試合に出場したが、代走や守備固めがメインとなり、打率.143（7打数1安打）の数字。二軍でも40試合の出場で打率.240、1本塁打、15打点と目立った結果を残せず。

9月に右鎖骨下静脈血栓症と診断され、オフには戦力外通告。育成再契約を結ぶと目されており、再び一軍に這い上がれるかが注目されそうだ。

