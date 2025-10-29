「最大の課題は先発陣の立て直し」千賀滉大らメッツに最適な補強候補は？…

千賀滉大 最新情報

32歳の千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、今季の失敗を踏まえて、今オフには新たな投手の獲得に動く可能性が高い。そこで米メディア『エンパイア・スポーツメディア』は、最適な補強選手として、フィラデルフィア・フィリーズのレンジャー・スアレス投手を指名している。

メッツは今季前半、投手陣を軸に構成されたチームに見えるほどチーム防御率が安定し、それに応じてチームも好成績を残していた。

だが、6月中旬に全てが崩壊する。

千賀がハムストリングを負傷したのを皮切りに、タイラー・メギル投手も肘の怪我で離脱するなど、故障者が相次いだ。

トレードを利用した補強は進まず、有効な打開策を講じることができないまま、最終的にプレーオフ進出を逃している。

それだけに、同メディアは「デビッド・スターンズ編成本部長に課せられた最大の課題は、この崩壊した先発陣を立て直すことだ」と指摘。

スアレスの獲得を推奨し「彼はまさに今のメッツが必要としているタイプの信頼できる実力派投手だ。

豪速球こそ持たないが、結果で証明するタイプ。通算762イニングで防御率3.38という安定感は際立っている。

さらに注目すべきは、勝負どころでの強さだ。

ポストシーズン42.2イニングで防御率1.48という数字は、どんな状況でも冷静さを失わないことの証。

まるでポーカーのベテランのように、表情ひとつ変えずに勝負を制するタイプの投手だ」と伝えている。

