大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ獲得に動くのではと噂されている選手が何人かいる。ピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手もその一人だが、同選手については噂止まりで終わる可能性が高いかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

スキーンズは今季32登板、10勝10敗、防御率1.97（リーグトップ）、といった数字を残し、サイヤング賞受賞も有力視されているメジャー屈指の先発右腕。契約は2029年までだが、高値がついているうちにトレードに出されるのではという見方もある。

同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏が最近、今冬にトレードされる可能性が最も高いMLBスター10人のリストをまとめた。スキーンズはこのリストには載っていなかった。だからといって可能性がないわけではないが、球団幹部は一貫してこの考えを否定しており、彼を残留させるようだ」と言及。

続けて、「トレードでスキーンズの価値を取り戻すことはほぼ不可能だろう。たとえ注目度の高いプロスペクトを数人獲得し、より強力な攻撃陣を構築できたとしても、10年以上ぶりの最強投手を放出することなく長期的な展望を改善する方法はある。パイレーツは彼を中心に勝ち組のチームを築くことを目指すべきで、それは十分に可能だ。資金難に苦しむオーナーの苦境を乗り越え、強豪チームを築き上げた小規模市場のチームは数多くある」と指摘している。

