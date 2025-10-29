岐阜市の北側に位置する岐阜県山県市(やまがたし)は、市の面積の約80％が森林で、清流長良川(ながらがわ)の源流域である神崎川や円原川(えんばらがわ)の清らかな流れに恵まれたまち。

香りと甘みが強く、ほっくりとした食感が特徴で“栗の王様”と名高い「利平栗(りへいぐり)」発祥の地として知られています。

今回紹介するのは、山県市の神秘的な秘境「円原川の伏流水」。「ぎふ水と緑の環境百選」にも選ばれた川で、日本屈指の湧水量と美しい苔の世界を堪能できます。

本稿ではマイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は山県市の観光スポット「円原川の伏流水」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

奇跡の“光芒”が見られるかも!? 「円原川の伏流水」について

円原川の伏流水

・岐阜県山県市円原

・アクセス：JR岐阜駅から車で60分

まるで日本庭園のような美しい苔の世界が広がる「円原川の伏流水」。円原川付近は一帯が石灰岩質の地層であり、川が約2キロ地中に潜りこみ、その間に浄化された水は、透明できれいになるのだそう。

まさに“聖域”といっていいほど神秘的な場所で、心まで浄化されるような癒やしの効果を感じられるのが特徴です。

また、本スポットでは、木々の間から太陽の光が差し込む現象である「光芒(こうぼう)」を見ることができるのも魅力の一つで、その景色は、圧巻! 夏場の朝、気象条件によって発生する川霧に光が反射して、まるで光のカーテンのような幻想的な光景が広がります。

「円原川の伏流水」は、光芒と幻想的な川霧、流れる清冽な川と美しい苔という、自然の芸術を満喫できる希少なスポットです。

自治体からのメッセージ

円原川は「聖域」といっていいほど神秘的な場所で、美しい水と苔と光芒が織りなす自然の芸術です。ぜひ足を運んでいただければと思います。

山県市のふるさと納税返礼品について

水栓バルブ発祥地であり、関連企業が約100社集積する山県市。全国有数のシェアを持ち、社会のニーズに合わせて製品の領域を広げているとのこと。その中でも人気の返礼品「シャワーヘッド」「ナノバブル発生キット」を紹介します。

マイクロナノバブル シャワーヘッド「バブリーミスティ3.0(クロム)」ストップボタン有

・提供事業者：株式会社水生活製作所

・内容量：バブリーミスティ3.0(クロム)ストップボタン有りシャワーヘッド(品番：SH24M)×1、アダプターセット×1(KVK用のアダプターとMYM用アダプター)、取扱説明書×1

・寄附金額：3万1,000円

マイクロナノバブルが発生するナノバブルシャワーヘッドです。通常のシャワー水流、霧のように細かなミスト水流に加えて、勢いのある“ジェット水流“が加わった新モデル。ジェット水流はマッサージやスカルプケア、掃除水流としても使用できるのだそう。

ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

・提供事業者：株式会社 Lazzcom

・内容量：ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 1個

・寄附金額：2万2,000円

全自動洗濯機(タテ型、ドラム式)に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ! 自宅の全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単に接続でき、衣類などの汚れ落としをサポートしてくれます。ナノバブル水が洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とし、洗濯槽をきれいにしてくれるのだとか。

今回は岐阜県山県市の観光スポット「円原川の伏流水」と、人気の返礼品を紹介しました。水が一旦地中に潜り、ふたたび岩間から湧き出る伏流水により美しい川、苔の世界を楽しむことができるスポットです。奇跡の“光芒”は、湧水の水温と気温との差が大きくなる夏季(7・8月)の早朝、時間帯は7時30分～9時頃(8時頃がピーク)に発生するといわれているのだそう。自然が奏でる光の芸術への出会いに、チャレンジしてみたくなりました。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者