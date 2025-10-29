移籍後初ゴールを挙げた日本代表FW町野修斗（ボルシアMG）に、ドイツ紙『ビルト』が高評価を与えている。

DFBポカール2回戦が28日に行われ、ボルシアMGはホームでカールスルーエ（2部）と対戦した。試合は開始早々の3分にハリス・タバコヴィッチの折り返しから町野が先制弾をマーク。勢いに乗る町野は以降も前線で存在感を発揮し、チームも51分にニコ・エルヴェディの得点でリードを広げる。その後、カールスルーエも59分に1点を返すと、77分にはボルシアMGからレンタル加入中の福田師王を投入。結局、終了間際にもボルシアMGが1点を加え、3－1の勝利を収めた。

この試合で貴重な先制弾を決め、73分までプレーした町野。『ビルト』はチームの勝利に貢献した日本人ストライカーについて、「試合開始からわずか3分でボルシアMGでの初ゴールを挙げ、先発起用を正当化した」と高く評価している。

一方、「しかし前半終了間際、理解に苦しむミスを犯してしまった」とも指摘。パスミスからGKと1対1のピンチを招いた41分にシーンに対し、「致命的なバックパスを出してしまい、（リリアン・）エグロフが単独でGK（モリッツ・）ニコラウスの前に抜け出す場面を作られた。幸いにもGKニコラウスが同点ゴールを阻止した」と振り返った。

得点とミスという2つの側面に触れた同紙は、町野のプレーぶりを「天才と狂気の狭間で！」と総括。なお、ボルシアMGが駒を進めた3回戦（ラウンド16）は、12月3日と4日にかけて行われる。