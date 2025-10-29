「絶妙なコンビ」菊池雄星との二枚看板！？　エンゼルスが新エース候補を…

菊池雄星 最新情報
34歳の菊池雄星投手が所属するロサンゼルス・エンゼルスが、今オフにエース的存在を確保するかもしれない。ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手の獲得に動く可能性があると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。
ペラルタはシアトル・マリナーズでプロ入りを果たした後、傘下での活躍を経てブルワーズに移った。
今季はレギュラーシーズンで33試合に登板し17勝6敗、防御率2.70、奪三振204をマーク。
プレーオフ進出に大きく貢献し、ポストシーズンではナ・リーグ地区シリーズ第1戦のシカゴ・カブス戦で勝利投手になっている。
ブルワーズのエース格だが、同紙によると「2027年にフリーエージェントになる前にペラルタを放出する可能性がある」という。
規模が小さいブルワーズにとって、高額な契約金は大きな負担だ。
そのため、30代に近づいている投手に9桁の契約金を支払うことを望んでいないとの見方がある。
そのペラルタを、エンゼルスがトレードで獲得しようと模索しているようだ。
同紙は「もし実現すれば、ペラルタはすぐにローテーションで球団最高の投手となるだろう。
菊池と絶妙なコンビを組めば、経験豊富なベテラン投手による強力な二枚看板を形成することになる」と伝えている。
