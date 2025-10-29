アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ブライトン戦に向けた所属選手の負傷状況を明かした。28日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

先月24日に行われたポート・ヴェイル（3部）とのカラバオ・カップ3回戦を2－0で制し、4回戦（ラウンド16）へと駒を進めたアーセナル。1992－93シーズン以来の優勝を目指す同クラブは、29日に準々決勝進出をかけてブライトンをホーム『エミレーツ・スタジアム』で迎え撃つ。そんななか、記者会見に出席したアルテタ監督がチーム内の負傷選手について言及した。

アーセナル指揮官は、26日のプレミアリーグ第9節クリスタル・パレス戦で負傷交代となったフランス代表DFウィリアン・サリバについて、「彼は（ブライトン戦を）欠場する。どれくらいの期間離脱するかはまだ分からない。現在、状態を確認しているが、この試合には出場しないだろう」と明言している。

また、同試合の終了間際に負傷していたブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリについても、「離脱する見込みだ」とコメント。続けて、「負傷の程度を確認するためもう少し検査が必要だが、この試合に出場するのは早すぎる」と述べた。

一方、出場が危ぶまれていたイングランド代表MFデクラン・ライス、イングランド代表FWブカヨ・サカ、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリの3選手がブライトン戦でプレー可能と説明している。