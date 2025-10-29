DFBポカール2回戦が28日に行われ、ボルシアMGとカールスルーエ（2部）が対戦した。

アトラス・デルメンホルスト（5部）との1回戦を3－2で制し、今大会の2回戦に駒を進めたボルシアMG。しかし、以降の公式戦では8試合未勝利が続いており、ブンデスリーガでも最下位に沈むなど大不振に陥っている状況だ。対するは、モイゼルヴィッツ（4部）に勝利して2回戦へと進んだカールスルーエ。なお、この試合ではボルシアMGに所属する町野修斗が先発出場。同クラブからカールスルーエにレンタル中の福田師王はサブスタートとなった。

試合は開始早々の3分に町野が結果を残す。ボルシアMGが敵陣中央でボールを奪い、インターセプトしたヤニック・エンゲルハートがスルーパスを供給。抜け出したハリス・タバコヴィッチがボックス内に入り込むと、右ポケットからゴール前にラストパスを送る。飛び込んできた町野がワンタッチでネットを揺らし、同選手の加入後初得点でホームチームが先制した。

前線で存在感を示す町野は、14分にカウンターの流れから右足を一振り。ロングシュートは枠を外れたものの、積極的にゴールを狙っていく。37分にはボルシアMGが巧みなポゼッションで左サイドを攻略し、ロッコ・ライツが送った折り返しを町野がヘディング。だが、ボールは枠の右へと外れてしまった。

後半立ち上がりの47分にはボルシアMGが敵陣右サイドでスローインを獲得。ボールの位置に町野が駆け寄ると、ボックス内へ豪快なロングスローを投げ入れる。ニアに飛び込んできたタバコヴィッチのヘディングはわずかにゴールを外れたが、町野が得意のスローインでチャンスを演出する。

そんななか、町野のシュートがGKに弾かれ、51分にボルシアMGがコーナーキックを得る。右サイドからケヴィン・シュテーガーがインスイングのクロスを蹴り込み、ニコ・エルヴェディが合わせて追加点を挙げた。一方のカールスルーエも、59分にファビアン・シュロイゼンナーの得点で1点を返す。

その後、町野は73分に交代。福田は77分にピッチへと投入される。結局、89分にもボルシアMGが1点を加え、試合は3－1で終了。勝利したボルシアMGが2回戦を突破した。3回戦（ラウンド16）は、12月3日と4日にかけて行われる。

【スコア】

ボルシアMG 3－1 カールスルーエ

【得点者】

1－0 3分 町野修斗（ボルシアMG）

2－0 51分 ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）

2－1 59分 ファビアン・シュロイゼンナー（カールスルーエ）

3－1 89分 ハリス・タバコヴィッチ（ボルシアMG）