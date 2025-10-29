セリエA第9節が28日に行われ、アタランタとミランが対戦した。

ここまで8試合を消化したリーグ戦で5勝2分1敗を記録し、勝ち点「17」の3位につけるミラン。今季開幕戦を落として黒星スタートを切った同クラブだったが、以降は公式戦8試合無敗と好調を維持している。対するは、ここまで2勝6分の7位アタランタ。セリエAでは未だ黒星がない状況ではあるものの、現在は4戦連続ドローと足踏みが続いており、今節はホームで第4節以来の白星を狙う。

試合は開始わずか3分でミランがスコアを動かす。アレクシス・サーレマーケルスのドリブルから右サイドでコーナーキックを獲得し、ゴール前にインスイングのクロスが送られる。クリアされたこぼれ球がボックス手前に流れると、待ち受けるサムエレ・リッチがダイレクトで右足を一振り。相手にディフレクションしたボールがゴールへ吸い込まれ、ミランが先制した。

一方のアタランタも、35分にダヴィデ・ザッパコスタが右サイドの高いエリアへと侵入。ペナルティエリア手前のシャルル・デ・ケテラーレを経由して逆サイドに展開すると、マリオ・パシャリッチがボックス内に鋭い縦パスを出す。ボールを引き出したアデモラ・ルックマンが角度の小さい位置から左足でネットを揺らし、豪快な一撃でホームチームが追いついた。

その後も互いにゴールへと迫ったものの、互いに勝ち越しには至らず試合は終了。両者1ポイントずつを分け合った。次節、アタランタは来月1日にアウェイでウディネーゼと対戦。ミランはその翌日にホームでローマと対戦する。

【スコア】

アタランタ 1－1 ミラン

【得点者】

0－1 3分 サムエレ・リッチ（ミラン）

1－1 35分 アデモラ・ルックマン（アタランタ）