インテルに所属するスペイン代表GKジョゼップ・マルティネスが、自動車を運転中に電動車いすに乗っていた81歳の男性と衝突。男性は現場でなくなったことが確認された。28日、イタリアメディア『スカイ』などが一斉に伝えた。

報道によると、現地時間28日の午前9時40分ごろ、ミラノ北部にあるアッピアーノ・ジェンティーレにあるインテルのトレーニング施設の近くの道路で発生した模様。ジョゼップ・マルティネスは衝突後、すぐに自動車を止めて男性に応急処置を行ったが、男性はその場で亡くなったと伝えられている。

イタリアの通信社『ANSA通信』によると、事故の状況は憲兵隊によって現在も調査中ではあるが、男性は自転車専用の道路から外れ、反対側の車線へ渡ろうとした際にジョゼップ・マルティネスが運転していた自動車起こったという。また、男性は自転車専用道路から外れたのは、体調不良が影響していた可能性もあるとみられている。なお、ジョゼップ・マルティネスはショック状態にあり、現在検査を受けている。

インテルは、30日に行われるセリエA第9節のフィオレンティーナ戦を控えた前日会見を中止した。

現在27歳のジョゼップ・マルティネスは2024年7月にジェノアからインテルに移籍。インテルでは公式戦通算12試合に出場しており、スペイン代表としても2021年6月のリトアニア代表戦で出場した経験を持っている。