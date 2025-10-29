セリエA第9節が28日に行われ、レッチェとナポリが対戦した。

アウェイのナポリは前節終了時点でセリエA首位。前節のインテル戦は3－1で勝利したものの、ケヴィン・デ・ブライネが負傷離脱してしまった。主砲と司令塔が不在のナポリは、ここから正念場を迎える。一方のレッチェはリーグ戦8試合で1勝3分け4敗の16位。この一戦で少しでも勝ち点を積み重ねたいところだった。

試合はナポリが試合をコントロールしながら、チャンスを演出していく。しかし最後の最後で決めきることができず、先制には至らない。対するレッチェもシュートまで持ち込むことがほとんどできず、前半は両チーム共に無得点で終える。

すると54分、レッチェがPKを獲得する。しかし、キッカーのフランチェスコ・カマルダのキックはGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチに防がれてしまった。

すると69分、ナポリは敵陣深くの右サイドでFKのチャンスを獲得。キッカーのエリフ・エルマスが蹴ったアウトスイングのボールをアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサがヘディングでゴールネットを揺らし、ナポリに待望の先制点をもたらす。

1点を追う状況に立たされたレッチェは、攻勢を強めながらゴールに迫っていくが、ナポリのGKミリンコヴィッチ・サヴィッチの好セーブなどもあり、ゴールを奪うことができない。その後もレッチェが敵陣でチャンスを作り続けたが、試合はこのままタイムアップ。ナポリがザンボ・アンギサの得点を守り抜き、1－0でレッチェに勝利した。

レッチェは次節、11月2日にアウェイでフィオレンティーナと対戦。一方のナポリは11月1日にホームでコモと対戦する。

【スコア】

レッチェ 0－1 ナポリ

【得点者】

0－1 69分 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ）