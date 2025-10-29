国際親善試合が28日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）とノルウェー女子代表が対戦した。

なでしこジャパンは、来年3月に控えるAFC女子アジアカップ2026に向け、ニルス・ニールセン新監督の下で欧州遠征を行っている。今回の対戦相手は、北欧の強豪であるノルウェー女子代表。なでしこジャパンにとって、2023年のFIFA女子ワールドカップのラウンド16で対戦し、3－1で制した相手であり、勝利という結果で今回の遠征を締めくくりたいところだ。

試合は、なでしこジャパンが立ち上がりからボールを支配し、対角のパスや長短のパスを織り交ぜながらゴールに迫っていく。2分、清水梨沙が右サイドからDFラインの裏へ低い弾道のアーリークロスを送ると、清家貴子がループシュートを試みる。しかし、これはクリアされてしまった

スコアが動いたのは28分。左サイドに張っていたノルウェー女子代表のシグネ・ゴープセットがパスを受けると、そのままドリブルでボックス内へ侵入。最後は右足を振り抜き、ゴール左上にシュートを突き刺した。

1点を追うなでしこジャパンは、その後も攻撃のプランを明確にしつつ得点を奪いにいく。40分には宮澤ひなたのスルーパスから藤野あおばがゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドという判定に。前半は0－1となでしこジャパンの1点ビハインドで終えた。

後半、次の1点もノルウェー女子代表に生まれる。52分、ゴープセットがボックス手前から右足を一閃。強烈なミドルシュートがゴール右上に突き刺さった。

2点を追うことになったなでしこジャパンは、コンパクトに守るノルウェー女子代表に対し、攻勢を強めていく。すると50分、長谷川唯が低い弾道のクロスを送り、宮澤が右足で合わせる。しかし、これはクロスバーに直撃してしまった。

その後もチャンスを作るなでしこジャパンだが、得点には至らないまま時計の針が進んでいく。疲労の色も見え始めた75分、浜野まいかが左サイドからクロスを上げると、藤野がボックス内右からボレーシュートを放つ。しかし、シュートはゴール左に外れてしまった。

左右からクロスを上げ続け、なんとか得点を奪おうとするなでしこジャパンだったが、試合はこのまま終了。なでしこジャパンは0－2でノルウェー女子代表に敗れた。

【スコア】

なでしこジャパン 0－2 ノルウェー女子代表

【得点者】

0－1 28分 シグネ・ゴープセット（ノルウェー女子代表）

0－2 52分 シグネ・ゴープセット（ノルウェー女子代表）