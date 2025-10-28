大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、『MLBワールドシリーズ2025』第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・投手兼指名打者（DH）」でスタメン出場。満を持してワールドシリーズ初の二刀流に挑む。
ドジャースは、前日に延長18回を戦ったことで、リリーフ要員の投手が全員登板。ブルペン陣の状況を踏まえると、長いイニングを投じ、一気に世界一連覇へ王手をかけたいところだ。
一方の打撃では、第3戦で驚異の1試合2発を含む4安打3打点。全9打席出塁と圧巻のパフォーマンスを見せた。この日は、バットで自らを援護できるか。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ブルージェイズ
1番（左）ネイサン・ルークス
2番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
3番（指）ボー・ビシェット
4番（右）アディソン・バーガー
5番（捕）アレハンドロ・カーク
6番（中）ドールトン・バーショ
7番（三）アーニー・クレメント
8番（遊）アンドレス・ヒメネス
9番（二）アイザイア・カイナーファレファ
（投）シェーン・ビーバー
後攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（遊）ムーキー・ベッツ
3番（一）フレディ・フリーマン
4番（捕）ウィル・スミス
5番（三）マックス・マンシー
6番（右）テオスカー・ヘルナンデス
7番（二）トミー・エドマン
8番（左）キケ・ヘルナンデス
9番（中）アンディ・パヘス
（投）大谷翔平
