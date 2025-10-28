大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは28日（日本時間29日）、『MLBワールドシリーズ2025』第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

大谷は、「1番・投手兼指名打者（DH）」でスタメン出場。満を持してワールドシリーズ初の二刀流に挑む。

ドジャースは、前日に延長18回を戦ったことで、リリーフ要員の投手が全員登板。ブルペン陣の状況を踏まえると、長いイニングを投じ、一気に世界一連覇へ王手をかけたいところだ。

一方の打撃では、第3戦で驚異の1試合2発を含む4安打3打点。全9打席出塁と圧巻のパフォーマンスを見せた。この日は、バットで自らを援護できるか。

試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。

先攻：ブルージェイズ

1番（左）ネイサン・ルークス

2番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.

3番（指）ボー・ビシェット

4番（右）アディソン・バーガー

5番（捕）アレハンドロ・カーク

6番（中）ドールトン・バーショ

7番（三）アーニー・クレメント

8番（遊）アンドレス・ヒメネス

9番（二）アイザイア・カイナーファレファ

（投）シェーン・ビーバー

後攻：ドジャース

1番（指）大谷翔平

2番（遊）ムーキー・ベッツ

3番（一）フレディ・フリーマン

4番（捕）ウィル・スミス

5番（三）マックス・マンシー

6番（右）テオスカー・ヘルナンデス

7番（二）トミー・エドマン

8番（左）キケ・ヘルナンデス

9番（中）アンディ・パヘス

（投）大谷翔平

