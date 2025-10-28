巨人は28日、マレク・フルプ選手と来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。

フルプは23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチェコ代表として、日本戦で佐々木朗希の163キロのストレートを二塁打にしたことで話題に。24年途中に育成選手として入団し、2年目の今季は7月に支配下選手契約を結んだ。2試合に出場して、5打数0安打と来日初安打を放つことができなかった。ファームでは73試合に出場して、打率.273、4本塁打、31打点の成績だった。