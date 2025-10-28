大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）第3戦を戦った。この試合ではジョージ・スプリンガーが途中交代するアクシデントがあったが、これに対するドジャースファンの反応がひんしゅくを買っているようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

4-4と両チーム同点で迎えた7回表、この回先頭のスプリンガーは初球のシンカーをファウルにしたが、この直後に右脇腹を気にする仕草を見せる。ベンチへ下がるとそのまま途中交代となったが、同メディアによるとこの時、ドジャースタジアムの客席からは歓声も上がっていたという。

スプリンガーはヒューストン・アストロズ時代の2017年にドジャースを破ってWS制覇を経験したが、アストロズは後年、チームぐるみでサイン盗みを行っていたことが発覚。そのため、ドジャースファンの多くは当時のアストロズ関係者を今でも目の敵にしており、スプリンガーへの歓声もこうしたファンによるものと推測される。

ただ、同メディアは「ドジャースファンには道徳心がないのか？相手への敬意は大切だ。確かにスプリンガーは失敗したし、2017年に受けた扱いは不当だった。だが、彼が深刻な痛みに苦しんでいる時に拍手喝采を浴びせるべきではない。彼がどんな怪我を負ったのか誰か分かるだろうか？WSを即退場せざるを得なかったのだから、相当深刻なはずだ」と、遺恨を理由にリスペクトを欠くべきではないと苦言を呈している。

【関連記事】

【了】