「SMBC日本シリーズ2025」第3戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が28日、阪神甲子園球場で開催。2-1でソフトバンクが勝利を収めた一戦を、元中日ドラゴンズの荒木雅博氏に訊いた。

この日も、大山悠輔のバットから快音は聞こえなかった。一フライ、三ゴロ（失策で出塁）、中フライ、死球。日本シリーズではここまで12打席連続ノーヒットという結果となっている。

「短期決戦だとそういう選手が出てきますよね」と言う荒木氏は、数字以外の部分に目を向けた。

「打つ、打たないは、そのときの状態がありますから。でも、バスターでゴロを捕球して二、三塁間で刺したり、守備はしっかりできていました」

どんな選手でも打撃には調子の波があり、数試合ヒットが出ないことはある。そんなときでも、やるべきことを疎かにしない大山の姿勢を荒木氏は評価した。

「シーズン中から見てますけど、大山選手は常に全力で、自分が打てないときも守りで気を抜くことがない」

ここまで阪神は3試合で4得点と、ソフトバンク投手陣を崩せていないが、4番・佐藤輝明は3戦連続で適時打を記録している。5番の大山に快音が戻れば打線の迫力は増すはずだ。

「（大山にヒットが）1本出れば、チームとしても流れが変わるんじゃないかと思いますね」

日本シリーズに5度出場している荒木氏だが、2006年は5試合でわずか2安打に終わった。そんな自身の経験も交えながらこう話した。

「僕も逆シリーズ男みたいになったこともあります。苦しいと思いますが、（大山は）やるべきことはやれているので、そのうち出るんじゃないかなと思いますよ。我慢して、我慢して。そういうことができる選手だと思います」

（取材・文：加藤健一）

【関連記事】

【了】