「SMBC日本シリーズ2025」第3戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が28日、阪神甲子園球場で開催。2-1でソフトバンクが勝利を収めた一戦を、元中日ドラゴンズの荒木雅博氏に訊いた。

阪神にとっては、「あと1本が出ていればという試合ですよね」と試合を振り返った。

「初回に取ってから点が取れていないというのはやっぱり厳しい。次の試合は早い段階で点が取れるといいですね」

阪神は初回、2番・中野拓夢がヒットで出塁し、4番・佐藤輝明の右翼越えニ塁打で先制に成功した。しかし、4回以降は毎回得点圏に走者を進めながら本塁を踏むことができなかった。

「あと1本が出るか、出ないか。難しいんですけど、そこが勝負ですからね」と荒木氏は言うが、決して悲観する内容ではなかったと話す。

「あとは点が入るかどうかというところまでは持ってこれています。まったく太刀打ちできないという感じではない」

攻撃では6回、四球で出塁した森下翔太が意表を突く形で盗塁に成功。7回には、エラーで出塁した小幡竜平が、パスボールの間に三塁を陥れた。

守備でも5回・無死二塁の場面で8番・海野隆司のバスターが一ゴロとなり、二塁走者を二、三塁間で、打者走者を二塁で捕殺して2つのアウトを取った。

「小幡が一塁から三塁に走るのも、森下も意表を突いた形で盗塁できた。走塁や守備など、やるべきことは完璧にやれているなという印象ですね」

「シーズン通りにと言っても、短期決戦は本当に難しいんですよ」と言い、現役時代に日本シリーズに5度出場した名手は短期決戦のポイントに触れた。

「意地を見せて、詰まってもなんでもいいからヒットを、そういう気持ちを出していったチームが上がっていく。シーズンと同じとはいえ、その1球に懸ける思いだったり、集中力だったりというのは変わってきます」

荒木氏が評価した細かいプレーは、次戦以降に繋がっていくだろう。手に汗握る試合を戦う両軍の選手たちに、荒木氏はエールを送る。

「お互いのチームにとにかく頑張ってほしいというのが僕の願い。本当にいい試合を見せてもらっているので」

（取材・文：加藤健一）

【関連記事】

【了】