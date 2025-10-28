「SMBC日本シリーズ2025」第3戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が28日、阪神甲子園球場で開催。2-1でソフトバンクが勝利を収めた一戦を、元中日ドラゴンズの荒木雅博氏に訊いた。

10-1で第2戦を取り、1勝1敗と星を戻して敵地に赴いたソフトバンク。短期決戦で打線が爆発したことで、この試合でも続くかと思われたが、「才木（浩人）投手が来たので、やっぱり厳しい戦いになりましたね」と荒木氏が言うように、試合はロースコアのゲームとなった。

その中で脅威となったのはこの日も上位打線だった。今シリーズで初めて4番に入った山川穂高が4回に同点本塁打。6回には先頭の1番・柳田悠岐がヒットで出塁し、2番・周東佑京がバントで送り、3番・柳町達がタイムリー三塁打を打って勝ち越しに成功している。

荒木氏はこの日のソフトバンクを「本当に強いチームの野球だなと思いましたね」と総括した。

結果的に接戦をものにしたソフトバンクだったが、守備では細かいミスが目に付いた。2つあったエラーに加え、一塁・山川を強襲するヒットや、捕手・海野隆司のパスボールなどもあり、幾度となくピンチを招いた。

甲子園のグラウンドについて荒木氏は「土だからこうなった、というのはないと思います」と話す。慣れないグラウンドでも安定感のある守備を見せ、後方へのフライを好捕した今宮健太については「いい守備しますよね」と称賛した。

4回以降は毎回得点圏に走者を背負ったが、先発のリバン・モイネロが粘り強く投げ、藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹の勝利の方程式も無失点で抑えている。

味方にミスが出ても、ソフトバンク投手陣は崩れなかった。荒木氏は「ソフトバンクは全員がカバーしているっていうのがよく見えた試合でした」と評価している。

荒木氏はここまでの日本シリーズを見て「走塁の技術の高さもものすごく光っているので、いろんなところが見ていて面白い」と言いつつも、「やっている方はたまらないと思いますけど（笑）」と選手たちの気持ちに寄り添った。

（取材・文：加藤健一）

