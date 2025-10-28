大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン内野手は、シーズンを通して足首の怪我に悩まされてきた。ポストシーズンでは出場を続けているが、万全な状態とは言えないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が報じている。

エドマンは4月に走塁中に足首を捻挫し、その後5月中旬に復帰。しかし8月に再発して再び負傷者リスト（IL）入りとなり、9月末にも同部位を痛めていた。

直近の離脱以降は守備位置を二塁手に限定して起用されており、中堅手など他のポジションでの出場は避けられている。

その中でワールドシリーズ第2戦前、エドマンは「オフに手術するかもしれない」と語りつつも、「現時点では試合に出るのに支障はない」と前向きな姿勢を示した。

心配されるエドマンの状態についてデーブ・ロバーツ監督は「怪我のリスクがあるため、中堅手の選択肢は検討されていない。1か月間、彼は外野でフライを捕球していないので、彼の状態がわからない」と言及。

しかし、第3戦では延長14回からセンターの守備に就いたエドマン。満身創痍での起用が続いているといえそうだ。

