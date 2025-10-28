NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに埼玉西武ライオンズを構想外となった選手を紹介する。

平井克典

埼玉西武ライオンズの平井克典（写真：産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1991年12月20日

・経歴：飛龍高 - 愛知産業大 - ホンダ鈴鹿

・ドラフト：2016年ドラフト5位（西武）

2019年にはパ・リーグ新記録となる81試合に登板するなど、ブルペンの屋台骨を担った平井克典。しかし、今季はプロ入り後初めて一軍登板なしに終わり、来季の戦力構想から外れることになった。

ホンダ鈴鹿から2016年ドラフト5位で埼玉西武ライオンズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍に定着し、42試合に登板。

2019年には81試合に登板し、5勝4敗36ホールド、防御率3.50と大車輪の活躍を見せた。

その後は先発にも挑戦し、2022年は30試合登板（13先発）で6勝8敗2ホールド、防御率2.89をマーク。

だが、翌2023年から再び中継ぎに専念し、同年オフには国内FA権を行使してチームへの残留を決断。

しかし、昨季は13試合の一軍登板にとどまると、33歳を迎えた今季は、一軍未登板のままシーズン終了。オフに戦力外通告を受け、他球団で現役続行を目指すことになった。

一方、二軍では42試合登板、5勝2敗、防御率2.25、奪三振率8.12と安定したパフォーマンスを示しており、一軍戦力になり得ると判断する球団もありそうだ。

