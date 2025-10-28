女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00～)の第5話(11月4日放送)より、塚本高史と知花くららが出演することが28日、明らかになった。

海老原鷹広役の塚本高史

本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。第5話より、塚本高史と知花くららが夫婦役で出演する。

勝男の兄・海老原鷹広(えびはら・たかひろ)を演じるのは塚本高史。鷹広は海老原家の長男であり、昔から成績も運動も勝男より上で、勝男が勝ちたいと目標にしていた人でもある。ただ、さすがは海老原家の長男と言えるほど、鷹広もまた亭主関白思考であり、劇中でも南川から「ザ・海老カツ兄」と言われてしまう。

そんな鷹広の妻・海老原百合香(えびはら・ゆりか)を演じるのは知花くらら。鷹広と百合香は最近ずっと会話もしておらず、距離が出来てしまっている。そんな中、東京に行き勝男と久しぶりに再会した鷹広。変わりはじめた勝男のある行動によって、鷹広と百合香の夫婦仲にも変化が?

海老原百合香役の知花くらら

