JUNG KOOK、Calvin Klein最新キャンペーンビジュアル解禁「アイコニックなデニムを再び着られて本当に嬉しい」

JUNG KOOKを起用したCalvin Kleinの最新キャンペーンが解禁された。JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーとして、力強く印象的なスタイルで90年代のエッジを効かせた自然体のクールさを表現した、最新デニムコレクションを着用。

Calvin Kleinは、BTSのJung Kook／ジョングクを起用した最新キャンペーンを発表。このキャンペーンは「動き」と「パフォーマンス」に根ざしており、写真家Mert Alas／マート・アラスによって撮影された。ジョングクの圧倒的なステージプレゼンスを際立たせ、彼を世界的なアイコンへと押し上げたエネルギーを表現している。

ニューヨークのムーディーな街並みを背景に、The Chemical Brothersの「Block Rockin Beats」をBGMに、JUNG KOOKが自信に満ちた姿で街を駆け抜ける姿が描かれている。Calvin Kleinの象徴的なデニムと季節の定番アイテム（スタイリッシュなフルデニムルックや素肌に羽織ったレザージャケットなど）をJUNG KOOKが身にまとい、洗練された都会的なクールさを表現し、両者が体現する魅力が詰まったキャンペーンだ。

ジョングクは、本キャンペーンについて以下コメントを発表。

「ファンの皆さんがこの復帰を心待ちにしていたことを知っていますし、ブランドのアイコニックなデニムを再び着られて本当に嬉しいです。Calvin Kleinの撮影現場はいつも素晴らしいエネルギーに満ちていて、今回も例外ではありませんでした。このキャンペーンが世に出るのが楽しみです」

Calvin Kleinの最新デニムコレクションは、90年代のエッジを効かせた自然体のクールさを表現。ブランドのシグネチャーモノグラムを再解釈した「CKエンブレムプリント」は、ジーンズやデニムトラッカージャケット、リバーシブルパファージャケットにグラフィックなエネルギーを与えている。

今季の注目スタイル「バレルジーンズ」は、ローウエストでゆったりとしたフィット感、テーパードレッグが特徴で、定番の「90sトラッカージャケット」と合わせることで、カジュアルながら統一感のあるスタイルが楽しめる。

また、アイコニックな「90sストレートジーンズ」は、新たなヴィンテージウォッシュやダークリンスなど、洗練された加工でアップデートされ、幅広いスタイリングに対応。

「ダーテッド・カーペンタージーンズ」は、ユーティリティにインスパイアされたシルエットとコントラストステッチが特徴で、同じく「ダーテッド・ワークウェアジャケット」と合わせることで大胆なダブルデニムルックが完成する。

このキャンペーンは2025年10月28日にローンチされ、@calvinkleinのSNSチャンネルでコンテンツが公開される。

日本ではCalvin Klein原宿フラッグシップの大型スクリーンにて28（木）の日本時間夜21:30よりキャンペーン動画を放映予定だ。

また、期間中税込40,000円以上お買い上げのお客様へ、ジョングクがSNS動画内で着用しているオリジナルピンをプレゼントするキャンペーンも実施される。是非、JUNG KOOKのカムバックを祝い、原宿のお店へ足を運んでみよう！

>>JUNG KOOK全ルックを見る

Campaign Credits: Directed and photographed by Mert Alas

Editorial Credits: Calvin Klein

Social: @calvinklein

[対象期間]

2025年10月28日(火)21:30から11月24日(月)

※公式オンラインストアは10月28日(火) 21:35から11月25日(火)11:00まで

[対象店舗]

・全国のCalvin Klein店舗（アウトレットを除く）

・公式オンラインストア

※40,000円(税込)以上のご購入が対象です。

※オリジナルピンはマグネット式のピンバッジとなっております。

※公式オンラインストアでは、カートトップのその他利用可能なキャンペーンの選択項目で「オリジナルピン」が選択されていることをご確認ください)

※キャンペーンは、数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※キャンペーンの詳細は店舗スタッフにご確認ください。

※キャンペーンは予告なく変更、または終了する可能性があります。