CANDY TUNE小川奈々子 ラジオ番組で“食べ物好き”をアピール！「とにかく“食が人生”というぐらい好きです」

◆いつも“ふわふわニコニコ”
小川：ミントグリーン担当の小川奈々子です！
桐原：かわいい！
小川：あだ名が“なちこ”です。本名って思われるんですけど、あだ名です。え……あと何だろう。
桐原：待って（詰まるの）早くない（笑）？
立花：あとキャッチコピーね。
小川：キャッチコピーは……何だっけ（笑）？「生きるマシュマロ」をやっていて、いつもだいたいニコニコしています（笑）。
桐原：今もニッコニコでかわいい！ なっちゃんの笑顔を見ると“守りたいな”って思うの。
小川：瞬きもせずに（見つめられて）圧がすごい（笑）。ありがとうね～。
桐原：うんうん♡
小川：あと食べるのが大好きです！ 食べることに関しては全部好きで、食べ物を作る工程を見るのも好きだし、食べるのも好きだし、食べている人を見るのも好きだし、作るのも好き。もうとにかく“食が人生”というぐらい好きですね。
桐原：いつもいっぱい食べてるね。
小川：そう、とりあえずいつもふわふわニコニコしています。
桐原：イェーイ！
小川：覚えてください！
――番組では、桐原美月と立花琴未も自己紹介をおこない盛り上がりました。
