CANDY TUNE小川奈々子 ラジオ番組で“食べ物好き”をアピール！「とにかく“食が人生”というぐらい好きです」

7人組アイドル・CANDY TUNEがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT」（毎週月曜 21:00～21:30）。きゃんちゅーメンバーが週替わりで登場し、様々な企画やコーナーに挑戦していきます。KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくために!? 切磋琢磨する音楽＆トークバラエティ番組です。10月20日（月）の放送では、番組初登場の桐原美月、小川奈々子、立花琴未の3人がそれぞれ自己紹介をおこないました！ ここでは、小川奈々子の自己紹介の模様を紹介します。

◆いつも“ふわふわニコニコ”

小川：ミントグリーン担当の小川奈々子です！

桐原：かわいい！

小川：あだ名が“なちこ”です。本名って思われるんですけど、あだ名です。え……あと何だろう。

桐原：待って（詰まるの）早くない（笑）？

立花：あとキャッチコピーね。

小川：キャッチコピーは……何だっけ（笑）？「生きるマシュマロ」をやっていて、いつもだいたいニコニコしています（笑）。

桐原：今もニッコニコでかわいい！ なっちゃんの笑顔を見ると“守りたいな”って思うの。

小川：瞬きもせずに（見つめられて）圧がすごい（笑）。ありがとうね～。

桐原：うんうん♡

小川：あと食べるのが大好きです！ 食べることに関しては全部好きで、食べ物を作る工程を見るのも好きだし、食べるのも好きだし、食べている人を見るのも好きだし、作るのも好き。もうとにかく“食が人生”というぐらい好きですね。

桐原：いつもいっぱい食べてるね。

小川：そう、とりあえずいつもふわふわニコニコしています。

桐原：イェーイ！

小川：覚えてください！

――番組では、桐原美月と立花琴未も自己紹介をおこない盛り上がりました。

