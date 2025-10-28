プロ野球 最新情報（最新ニュース）

「SMBC日本シリーズ2025」第3戦（4戦先勝）、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの試合が28日、阪神甲子園球場で開催。ソフトバンクは2-1で逆転勝ちをおさめ、シリーズ2連勝を飾った。

阪神は今季最優秀防御率を獲得した才木浩人、ソフトバンクは今季投手2冠のリバン・モイネロが先発マウンド。試合はいきなり動きを見せた。

阪神は初回、1死から2番・中野拓夢が安打で出塁。2死一塁と局面は変わり、4番・佐藤輝明のライトオーバーの打球で一塁走者・中野が一気に生還。幸先良く先制点を挙げた。

一方のソフトバンクは4回、1死から4番・山川穂高が阪神先発・才木の失投を見逃さなかった。高い放物線を描いた打球は、バックスクリーンへ飛び込む同点ソロ本塁打。主砲の一発で、試合を振り出しに戻した。

さらに、ソフトバンクは6回、ソフトバンクは安打と犠打で1死二塁とすると、3番・柳町達がライト線を破るタイムリーツーベース。上位打線の鮮やかな攻撃で、勝ち越しに成功した。

一方の阪神打線は、中盤以降に毎イニング得点圏に走者を送るも、

ソフトバンク先発のモイネロは、多くのイニングで得点圏に走者を背負ったが、初回以降は得点を与えず、6回1失点の好投を披露。

7回からは盤石のリリーフ陣がマウンドへ。7回・藤井皓哉、8回・松本裕樹は、ともに同点のピンチを招いたが、決定打は許さず。

最終回は守護神・杉山一樹が無失点で抑え、2-1で勝利。1点差の好ゲームをものにした。

【了】