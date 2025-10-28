ソフトバンクが1点差で阪神に競り勝つ

先発投手：ソフトバンクはＬ・モイネロが6回1失点の好投（4安打4奪三振）、阪神の才木 浩人は5回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：阪神が1点を先制 4回表：ソフトバンクが1点を追加 6回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：山川 穂高が1本塁打の活躍。

