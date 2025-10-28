ユージ 真冬でも「半袖・パンイチ派」!? 驚きの就寝スタイルの理由を明かす

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6：00～9：00）。

10月20日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、2人の寒くなる季節の過ごし方や、驚きの就寝スタイルが明らかになりました。

＜リスナーからのメッセージ＞

寒くなってきたので、お風呂の温度を39℃から40℃に上げました。温度を1℃を上げると、だいぶ温かくなりますね！ お2人はお風呂の温度は何度に設定していますか？（新潟県・50代男性）

＊

ユージ：僕は、お風呂はちょっとぬるめかな。

吉田：そうなんですね！ まだ39～40℃ぐらいでもいいかな？ あと、寝巻きパジャマを買いました。子どもたちも今まで半袖半ズボンだったんですけど、どうせお布団被らないので半袖長ズボン。私は長袖長ズボンになりました！

ユージ：長袖長ズボンで寝てんだ！ うっとうしくない？

吉田：全然！ ユージさんは冬でも半袖でしたよね。

ユージ：半袖パンイチ派です！

吉田：冬も？

ユージ：真冬も。もう本当にヤバいな……ってときは、まれに、それでも半ズボンかな？ でも寝具は変えるよ！（真冬は）分厚い毛布とかになるけど、体にいろいろと布をまとっているのが（苦手で）。首が痛くなっちゃうの！ 朝起きたらもう、ミスターガチガチです。そんなことになったら、ワンモ（当番組）に“ロボット歩き”で登場するよ？

吉田：もし、それで来たら「昨日は長袖長ズボンで寝たんだな～」って思うようにします（笑）。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1