“世界に見せたい日本のドラマ”を表彰する「東京ドラマアウォード2025」の授賞式が28日、都内で開催され、最高賞となる作品賞〈連続ドラマ部門〉グランプリを『海に眠るダイヤモンド』、そして、作品賞〈単発ドラマ部門〉グランプリを『スロウトレイン』が受賞。両作品の脚本を手掛けた野木亜紀子に対して、司会を務めた三谷幸喜氏が「あんたすごいっすね」と声をかける場面があった。

野木氏は、『海に眠るダイヤモンド』の表彰の際、「脚本は設計図にすぎない。実際存在しない島をどう画にするか、そしてどうやって役者さんたちがそこにいるか、スタッフ・キャスト総力戦で、みんな大変な思いをして苦労して作ったんですけど、そういう苦労は視聴者には全く関係ないわけで、結局できた作品がすべて」と述べ、「どんなに苦労しても、それが報われるか報われないか、なかなか難しいところがある中で、このようなグランプリをいただいて、スタッフ・キャスト一同みんな喜んでいると思います。本当にありがとうございました」と語った。

昨年に続き有働由美子とともに司会を務めた三谷氏は、「野木さんすごいですね。グランプリ2本ともあの人じゃないですか。あんたすごいっすね」と野木氏の才能に感嘆。「おめでとうございます」と祝福していた。

東京ドラマアウォードは、作品の質の高さだけではなく、市場性と商業性にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)