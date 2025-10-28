世界に売り出す日本のドラマを顕彰する「東京ドラマアウォード」が今年で幕を下ろすことが、28日に都内ホテルで開催された授賞式で発表された。2026年度からは日本映画テレビプロデューサー協会が主催する「エランドール賞」に統合され、コンセプトを継承する賞が創設される。

「東京ドラマアウォード」は2008年にスタートしたが、「国際ドラマフェスティバルin TOKYO」の山名啓雄副実行委員長(NHK専務理事)は「この20年近くの間に、視聴者のコンテンツの触れ方が随分変わってきました。放送と通信が融合されて、どの伝送路で見ているのか分からない中でいろんなコンテンツを楽しんでいる状況です。それは逆に言うと、世界の人々が日本のコンテンツを見やすくなったと言えますし、これからも面白いドラマ、見たことのないドラマを世界中の人が求めているのだと思います」と背景を説明。

そして、「このアワードは一区切りをつけますが、『世界に見せたいドラマがある。』というコンセプトは継承して、引き続き、世界に日本の面白いドラマをどんどん売り出していくという後押しをしっかりしていきたいと思っております」と決意を述べた。

司会の三谷幸喜は「ずっと石坂浩二さんが司会をやられていて、去年(有働由美子と)僕がバトンタッチさせていただいて、あっという間に終わってしまうので、僕らのせいなんじゃないかと感じますけど…」としながら、「アメリカには映画のアカデミー賞があって、舞台がトニー賞で、テレビのエミー賞があります。僕ら作ってる人間からすると、日本にエミー賞に当たるものがないなと思っていたのですが、それを『東京ドラマアウォード』が担っていてくれたのだなと思って感謝しています」と、その意義を確認した。

その上で、「25年ぶりに民放の連続ドラマ(フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』)に戻ってきて、これからと思ったら終わっちゃうので、またぜひ続けていただけたらと思います」と期待。

そして今回、作品賞〈連続ドラマ部門〉優秀賞を受賞した『ホットスポット』(日本テレビ)の小田玲奈プロデューサーが、「東京ドラマアウォード」で賞を獲るために「富士山」「温泉」「(日本でよく見られるという)宇宙人」という3つの要素を入れたことを聞いた三谷は「3つの法則がありますからね!」と何やら画策していた。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)