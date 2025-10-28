大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦を6-5で制した。勝負を決めたのはフレディ・フリーマン内野手だったが、同選手はウィル・クライン投手を絶賛しているようだ。米メディア『ジアスレチック』のファビアン・アルダヤ記者が綴った。

同戦は9回終了時点で5-5と、お互いに一歩も譲らないまま延長戦に突入。それぞれのリリーフ陣が踏ん張りを見せて迎えた延長18回裏、この回先頭のフリーマンが9番手リリーフのブレンドン・リトル投手のシンカーを捉え、死闘に決着をつけるサヨナラ本塁打をバックスクリーンに叩き込んだ。

ただ、フリーマンは自身以上に、延長15回から登板し4回無失点とロングリリーフを成功させたクラインの働きが勝利につながったと考えているようだ。アルダヤ記者は試合後、自身の公式Xに「ドジャースタジアムで観客が『フレディ』と叫んでいる。『クライン、全くもって信じられない』とフリーマンは語った」と綴っている。

クラインはナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）まではロスター外が続いていたが、アレックス・ベシア投手が家庭の事情で離脱したことなどによりワールドシリーズからロスター入り。25日の第1戦も1回無失点だったが、第3戦の熱投は第1戦の比にならないくらい価値あるものになったことは間違いないだろう。

【関連記事】

【了】